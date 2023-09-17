باسيل: المجتمع القادر هو يلّي بيصمد وبيبقى، ما بييأس ولا بيهاجر. ومسؤوليّتنا نساعده بأنّو نكون مثال الصمود قدّامه، ونحافظ له على كرامته اولاً، ويشوفها بسلوكنا ومواقفنا، متل ما نحنا شفنا كرامتنا الوطنية بالجنرال وقلنا له بالـ 89 “لأنّك كرامتنا”. الكرامة اساس وترجمتها باحترام حقوق “المواطن – الفرد” بالعمل والعلم، بالصحة والأمان، وبحريّة التعبير والمعتقد. الانسان قيمة بحدّ ذاته، وهون بتجي اولويّة تأمين الحياة الكريمة اليومية للمواطن. وبعد كل تجارب الفشل بالانماء المناطقي، وبتأمين الخدمات ما عاد في حلّ الاّ باللامركزية الموسّعة وبالصندوق الائتماني؛ ولهيك هالمشروعين اولويّتنا لتحسين حياة المواطنين
باسيل: المجتمع القادر هو يلّي بيصمد وبيبقى، ما بييأس ولا بيهاجر. ومسؤوليّتنا نساعده بأنّو نكون مثال الصمود قدّامه، ونحافظ له على كرامته اولاً، ويشوفها بسلوكنا ومواقفنا، متل ما نحنا شفنا كرامتنا الوطنية بالجنرال وقلنا له بالـ 89 “لأنّك كرامتنا”. الكرامة اساس وترجمتها باحترام حقوق “المواطن – الفرد” بالعمل والعلم، بالصحة والأمان، وبحريّة التعبير والمعتقد. الانسان قيمة بحدّ ذاته، وهون بتجي اولويّة تأمين الحياة الكريمة اليومية للمواطن. وبعد كل تجارب الفشل بالانماء المناطقي، وبتأمين الخدمات ما عاد في حلّ الاّ باللامركزية الموسّعة وبالصندوق الائتماني؛ ولهيك هالمشروعين اولويّتنا لتحسين حياة المواطنين
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