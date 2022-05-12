باسيل: المواجهة هيّي نضالنا حتى نكشف الجرايم الماليّة المُرتكبة ونعرف وين إختفوا 73 مليار دولار بحسابات مصرف لبنان، عدا عن الدَين العام المسجّل بوزارة المال، (والبالغ 100 الف مليار ليرة لبنانية و 39 مليار دولار)، ونعرف وين وكيف راحوا أموال المودعين
باسيل: المواجهة هيّي نضالنا حتى نكشف الجرايم الماليّة المُرتكبة ونعرف وين إختفوا 73 مليار دولار بحسابات مصرف لبنان، عدا عن الدَين العام المسجّل بوزارة المال، (والبالغ 100 الف مليار ليرة لبنانية و 39 مليار دولار)، ونعرف وين وكيف راحوا أموال المودعين
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