باسيل: الم يحِن الوقت لكي نمارس الحريّة والسيادة والاستقلال في قراراتِنا الوطنية؟ فنعرِفَ كيف نطوّرُ نظامَنا ليتواءمَ مع تنوّعِنا وخصوصيّاتِنا وحريّاتِنا، ويحقَّقَ انتظاماً بدلَ ان يكونَ تعطيلاً. ونعرفُ كيف ننشئُ نموذجاً اقتصادياً مالياً مبنياً على الانتاجِ بدلَ الريع، وعلى الاستثمارِ بدلَ الاستدانة، يوفُّر الانماءَ عبر اللامركزية ويضمَنُ الازدهارَ عبر الصندوق الائتماني. الم يحن الوقت لنعرفَ كيف نضعُ استراتيجيةً دفاعيةً تحمي وطنَنا وتجعلُه قوياً بالاستنادِ الى جميع عناصرِ القوّة فيه، وبرذلِ عناصر الضعف فيه؟ الم يحن الوقت لنعرفَ كيف نضعُ سياسةً تحييدية تقَينا من المشاكل التي لا نفع منها بل نجني من جرّائِها كلّْ الضرر، دون ان تحيّدَنا او تنأى بنا عن قضايا وجودنا؟
باسيل: الم يحِن الوقت لكي نمارس الحريّة والسيادة والاستقلال في قراراتِنا الوطنية؟ فنعرِفَ كيف نطوّرُ نظامَنا ليتواءمَ مع تنوّعِنا وخصوصيّاتِنا وحريّاتِنا، ويحقَّقَ انتظاماً بدلَ ان يكونَ تعطيلاً. ونعرفُ كيف ننشئُ نموذجاً اقتصادياً مالياً مبنياً على الانتاجِ بدلَ الريع، وعلى الاستثمارِ بدلَ الاستدانة، يوفُّر الانماءَ عبر اللامركزية ويضمَنُ الازدهارَ عبر الصندوق الائتماني. الم يحن الوقت لنعرفَ كيف نضعُ استراتيجيةً دفاعيةً تحمي وطنَنا وتجعلُه قوياً بالاستنادِ الى جميع عناصرِ القوّة فيه، وبرذلِ عناصر الضعف فيه؟ الم يحن الوقت لنعرفَ كيف نضعُ سياسةً تحييدية تقَينا من المشاكل التي لا نفع منها بل نجني من جرّائِها كلّْ الضرر، دون ان تحيّدَنا او تنأى بنا عن قضايا وجودنا؟
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