باسيل: النزوح الجديد، المكوّن بس من شباب، بينخاف يكون عنده خلفيات او نتائج امنية، ونكون انتقلنا من النزوح القسري للاقتصادي للأمني للالغائي، بمعنى الغاء لبنان. من جديد، عم نبّه من خطر وجودي حتمي على لبنان، ونطالب بتسكير للحدود، بيجاوبونا اننا عم نتناولهم بالرئاسة، هول ما همّهم الا الرئاسة وارضاء الخارج
باسيل: النزوح الجديد، المكوّن بس من شباب، بينخاف يكون عنده خلفيات او نتائج امنية، ونكون انتقلنا من النزوح القسري للاقتصادي للأمني للالغائي، بمعنى الغاء لبنان. من جديد، عم نبّه من خطر وجودي حتمي على لبنان، ونطالب بتسكير للحدود، بيجاوبونا اننا عم نتناولهم بالرئاسة، هول ما همّهم الا الرئاسة وارضاء الخارج
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا