باسيل: النظام المركزي حوّل لبنان لمناطق نفوذ للسياسيين وصارت منازل الطوائف اقوى من البيت اللبناني – اختبرنا نظام المركزية الزائفة يلّي اضعفت وحدة الدولة لمصلحة فيديرالية الطوائف. هيدا النظام بحقيقته نظام فساد وتسلّط ومحاصصة؛ قسّم الناس ورهن حقوقهم بالولاء للزعماء ووضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض وباعد بيناتهم لدرجة انّو البعض راحوا يتخيّلوا انّو الحل هو بالانفصال. هيدا نظام غذّى خطاب التحريض والتخويف من الآخر
باسيل: النظام المركزي حوّل لبنان لمناطق نفوذ للسياسيين وصارت منازل الطوائف اقوى من البيت اللبناني – اختبرنا نظام المركزية الزائفة يلّي اضعفت وحدة الدولة لمصلحة فيديرالية الطوائف. هيدا النظام بحقيقته نظام فساد وتسلّط ومحاصصة؛ قسّم الناس ورهن حقوقهم بالولاء للزعماء ووضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض وباعد بيناتهم لدرجة انّو البعض راحوا يتخيّلوا انّو الحل هو بالانفصال. هيدا نظام غذّى خطاب التحريض والتخويف من الآخر
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