موقع البرامج
نشرات الأخبار
باسيل: النفط يا شباب، ثروة من ثروات لبنان يلّي اكيد عطانا ياها الله- واكيد مش نحنا خلقناها، بس نحنا اشتغلنا لنحافظ عليها ونستثمرها. مش لأنّو ما منحبّ الشخص لعم يشتغل فيها بينقال ما في غاز بلبنان، واذا مصلحتنا نحبّو، بينقال في غاز بلبنان
السبت 15 تشرين الأول 2022

باسيل: النفط يا شباب، ثروة من ثروات لبنان يلّي اكيد عطانا ياها الله- واكيد مش نحنا خلقناها، بس نحنا اشتغلنا لنحافظ عليها ونستثمرها. مش لأنّو ما منحبّ الشخص لعم يشتغل فيها بينقال ما في غاز بلبنان، واذا مصلحتنا نحبّو، بينقال في غاز بلبنان

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com