باسيل: اليوم أخوه لحاكم المركزي رجا طلع من الحبس بكفالة 100 مليار ليرة، يعني 100 الف مليون ليرة، وانتو مليون مش عم تقدروا تسحبوا من البنك! منع سفر وحجز 50 عقار، وأخوه رياض بدّو يعمل الأمان النقدي! هو معلّم كتار من المرشحين، هول بدّكم تنتخبوهم؟
باسيل: اليوم أخوه لحاكم المركزي رجا طلع من الحبس بكفالة 100 مليار ليرة، يعني 100 الف مليون ليرة، وانتو مليون مش عم تقدروا تسحبوا من البنك! منع سفر وحجز 50 عقار، وأخوه رياض بدّو يعمل الأمان النقدي! هو معلّم كتار من المرشحين، هول بدّكم تنتخبوهم؟
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا