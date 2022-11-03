باسيل: امر جيد ان يصدر عن المجلس النيابي بأن هذه الحكومة لا تستطيع ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن يتبقى المجلس النيابي كسلطة دستورية في البلاد يكون عليه الحلول محل الحكومة ربما بتشريع… فهل هذا هو الدستور وهل هذا هو التوازن بين السلطات؟
باسيل: امر جيد ان يصدر عن المجلس النيابي بأن هذه الحكومة لا تستطيع ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن يتبقى المجلس النيابي كسلطة دستورية في البلاد يكون عليه الحلول محل الحكومة ربما بتشريع… فهل هذا هو الدستور وهل هذا هو التوازن بين السلطات؟
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