باسيل: امّا بالنسبة لقانون الانتخاب، وهو الأهم، نحنا لمّا اعطينا هيدا الحق للمنتشرين وبمعركة عنيفة، نبّهوني كتار انهم قد يصوّتون ضدّنا لأننا لا نمسكهم على الأرض ولا بالاعلام ولا بالدول يلّي عندها عدائية معيّنة ضدنا، وانا قلت مش مهم، المهم يصوّتوا. ولكن كان المبدأ الأساسي ان يكون لهم نوابهم لأن تصويتهم لا يجوز ان لا يكون خاص فيهم وبخصوصيّاتهم؛ متل كل منطقة بلبنان، هم منطقة بالعالم ولها خصوصيّاتها، من يصوّت بالخارج يكون صوته وتأثيره وفعاليته محصور جغرافياً بمكان عيشه بالخارج، ومن يصوّت في لبنان، يأتي ويصوّت في المنطقة العائدة له. اذاً نحنا اعطيناهم فوق حق التصويت بالداخل، وحق التصويت بالخارج، وحق الترشّح ليكون في منهم اناس يمثلوهم مباشرةً بالبرلمان. وهيدا هو الربح الكبير والقيمة الكبيرة ان يكون هناك تمثيل خاص واهتمام خاص وسياسة تشريعية دائمة واهتمام دائم بكل قارّة… وانشا الله بال2026 نعود الى تطبيق القانون كما هو اي نواب مخصّصين بالانتشار على امل ان يزيد عددهم من 6 الى 12 الى 18
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