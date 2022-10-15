باسيل: انا بقدّر يكونوا تحت الصدمة والخيبة، وبعد رح تكون الصدمة اكبر لمّا بيظهر دورنا اكثر ولمّا نحقّق كل مشاريعنا ويبيّن قديش كنا محقين فيها، وليش تمسّكنا اوقات بوزارة الطاقة – مش كرمال الموقع، كرمال شو منقدر نعمل من خلاله للبلد
باسيل: انا بقدّر يكونوا تحت الصدمة والخيبة، وبعد رح تكون الصدمة اكبر لمّا بيظهر دورنا اكثر ولمّا نحقّق كل مشاريعنا ويبيّن قديش كنا محقين فيها، وليش تمسّكنا اوقات بوزارة الطاقة – مش كرمال الموقع، كرمال شو منقدر نعمل من خلاله للبلد
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