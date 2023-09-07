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باسيل: انتبهوا المؤامرة ما خلصت وما بتخلص طالما هالمنظومة لاقطة البلد بخوانيقه، بدّها تخنقنا ومكمّلة بعدّة اشكال ومنها:الامساك بالقرار المالي ليتموّلوا من اموال الدولة ومن الخارج كمان، وبدّهم يتركوا الناس تحت العوز والاستزلام بفعل الحاجة للخدمة. بيهولوّا عليهم انّو الصندوق الائتماني هو بيع لاملاك الدولة حتّى يمنعوا عنهم المشاريع الوطنية. وهون بتوجّه لأهلنا بالضنية وعكار وطرابلس وبعلبك وصور… وبسألهم شو عملوا لكم بالانماء؟
الخميس 07 أيلول 2023

باسيل: انتبهوا المؤامرة ما خلصت وما بتخلص طالما هالمنظومة لاقطة البلد بخوانيقه، بدّها تخنقنا ومكمّلة بعدّة اشكال ومنها:
الامساك بالقرار المالي ليتموّلوا من اموال الدولة ومن الخارج كمان، وبدّهم يتركوا الناس تحت العوز والاستزلام بفعل الحاجة للخدمة. بيهولوّا عليهم انّو الصندوق الائتماني هو بيع لاملاك الدولة حتّى يمنعوا عنهم المشاريع الوطنية. وهون بتوجّه لأهلنا بالضنية وعكار وطرابلس وبعلبك وصور… وبسألهم شو عملوا لكم بالانماء؟

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