باسيل: ان لبنان ملتزم بمبدأ “عدم الإعادة القسريّة”، الاّ ان “الطوعيّة” لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توفر شروطه، كما انّ المبدأ المعتمد دولياً هو ان اللاجئ الذي يعود الى بلده الذي هرب منه يفقد صفة “لاجئ” طالما انه قادر على العودة بشكل آمن اليه
باسيل: ان لبنان ملتزم بمبدأ “عدم الإعادة القسريّة”، الاّ ان “الطوعيّة” لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توفر شروطه، كما انّ المبدأ المعتمد دولياً هو ان اللاجئ الذي يعود الى بلده الذي هرب منه يفقد صفة “لاجئ” طالما انه قادر على العودة بشكل آمن اليه
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