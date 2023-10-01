باسيل: اوّل موجة نزوح كانت بجزء منها نزوح قسري بسبب الحرب، وجزء تاني كان اقتصادي نبّهنا منه بوقتها. بتاني موجة، انتقلنا للنزوح الاقتصادي بالكامل، وعم يتدفقوا النازحين بالآلاف على الحدود عبر معابر غير شرعية ومعروفة، بتشجيع دولي وبتواطؤ داخلي، وصاروا مهاجرين غير شرعيين عم يبحثوا عن فرص العمل محل اللبنانيين، ببلد منهار مالياً وممنوع اصلاحه
باسيل: اوّل موجة نزوح كانت بجزء منها نزوح قسري بسبب الحرب، وجزء تاني كان اقتصادي نبّهنا منه بوقتها. بتاني موجة، انتقلنا للنزوح الاقتصادي بالكامل، وعم يتدفقوا النازحين بالآلاف على الحدود عبر معابر غير شرعية ومعروفة، بتشجيع دولي وبتواطؤ داخلي، وصاروا مهاجرين غير شرعيين عم يبحثوا عن فرص العمل محل اللبنانيين، ببلد منهار مالياً وممنوع اصلاحه
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