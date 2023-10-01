باسيل: باختصار، اهل بعلبك الهرمل عندهم تاريخ طويل من العيش الواحد، صمودهم كسر الإرهاب، وتنوّعهم انتصر على الاحادية، وتضحياتهم هزمت المعتدي وحرّرت الأرض! حرام طاقاتهم البشرية ما تكون قادرة تحوّل المنطقة لجنّة ازدهار واعمار، بدل الفقر والاتكال على الممنوعات يلّي فينا نحوّلها لمسموحات طبيّة ومصدر رزق شرعي
باسيل: باختصار، اهل بعلبك الهرمل عندهم تاريخ طويل من العيش الواحد، صمودهم كسر الإرهاب، وتنوّعهم انتصر على الاحادية، وتضحياتهم هزمت المعتدي وحرّرت الأرض! حرام طاقاتهم البشرية ما تكون قادرة تحوّل المنطقة لجنّة ازدهار واعمار، بدل الفقر والاتكال على الممنوعات يلّي فينا نحوّلها لمسموحات طبيّة ومصدر رزق شرعي
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