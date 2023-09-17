باسيل: بالثمانينات، دفعنا ثمن الحرب بارتفاع الدولار من 3 ليرات لـ1500 ليرة، وثمن الفساد بالـ 2020 رفع الدولار لـ 90 الف ليرة. هل مسموح ان تنهار عملتنا 30 الف مرّة؟ كلّ هيدا بسبب منظومة، عبّت صناديقها الخاصة على حساب صندوق الدولة وودايع المواطنين
باسيل: بالثمانينات، دفعنا ثمن الحرب بارتفاع الدولار من 3 ليرات لـ1500 ليرة، وثمن الفساد بالـ 2020 رفع الدولار لـ 90 الف ليرة. هل مسموح ان تنهار عملتنا 30 الف مرّة؟ كلّ هيدا بسبب منظومة، عبّت صناديقها الخاصة على حساب صندوق الدولة وودايع المواطنين
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا