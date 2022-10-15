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باسيل: بالرئيس وبالحكومة، الحقوق يلّي حصّلناها بالتعب وبالحق من سنة الـ 05، ما رح نتنازل عنها
السبت 15 تشرين الأول 2022

باسيل: بالرئيس وبالحكومة، الحقوق يلّي حصّلناها بالتعب وبالحق من سنة الـ 05، ما رح نتنازل عنها

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