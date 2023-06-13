باسيل: بالمقابل الثنائي اصرّوا على مرشّحهم دون اي خيار آخر والقوات اصرّوا على 3 مرشحين رفضناهم لفترة طويلة، لغاية ما وافقوا على احد الاسماء التي وافقنا عليها وهي جهاد ازعور… اذاً كانت موافقتنا عليه من بين اسماء اخرى لأنه غير مستفز وما بيشكّل تحدّي، والبرهان انّو يلّي كانوا عم يدعوا للتحدّي ومواجهة حزب الله رفضوه طيلة اشهر
باسيل: بالمقابل الثنائي اصرّوا على مرشّحهم دون اي خيار آخر والقوات اصرّوا على 3 مرشحين رفضناهم لفترة طويلة، لغاية ما وافقوا على احد الاسماء التي وافقنا عليها وهي جهاد ازعور… اذاً كانت موافقتنا عليه من بين اسماء اخرى لأنه غير مستفز وما بيشكّل تحدّي، والبرهان انّو يلّي كانوا عم يدعوا للتحدّي ومواجهة حزب الله رفضوه طيلة اشهر
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