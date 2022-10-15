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باسيل: بدّنا نلاقي العماد عون بخروجه منتصر من قصر بعبدا، منتصر لأنّه تجرّأ وطرد الارهاب وداعش من جرودنا. منتصر لأنّه تجرّأ على الترسيم حتّى يضمن حدودنا وغازنا. منتصر لأنّه تجرّأ على التدقيق الجنائي وعلى فضح ناظم المنظومة وحاكم لبنان المالي
السبت 15 تشرين الأول 2022

باسيل: بدّنا نلاقي العماد عون بخروجه منتصر من قصر بعبدا، منتصر لأنّه تجرّأ وطرد الارهاب وداعش من جرودنا. منتصر لأنّه تجرّأ على الترسيم حتّى يضمن حدودنا وغازنا. منتصر لأنّه تجرّأ على التدقيق الجنائي وعلى فضح ناظم المنظومة وحاكم لبنان المالي

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