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باسيل: بكرا منشوف من فشّل البلد وأنا بعدني متحمس للرئاسة وكل شي بوقته حلو
الأحد 30 تشرين الأول 2022

باسيل: بكرا منشوف من فشّل البلد وأنا بعدني متحمس للرئاسة وكل شي بوقته حلو

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