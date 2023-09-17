باسيل: بمؤتمرنا الوطني الأخير وضعنا رؤيا للتيّار 2030، وانا عملت برنامجي الانتخابي للولاية الجديدة على اساسها: تيار فاعل – مجتمع قادر – كيان فريد. تحت كل عنوان من الـ 3، وضعت مجموعة لاءات ونعم، وتعمّدت انّو بعضها يحمل طابع تحدّي، بخيارات واضحة، للداخل وللخارج، وبخيارات واضحة، لدرجة انّو البعض تساءل كيف ممكن رفع هيك شعارات داخل التيّار، وما فهم انّها هيدي رسالة لكل واحد بيحاول عن وعي او بينساق من غير انتباه للخروج على خيارات التيّار الحاسمة، بالعناوين الثلاثة
باسيل: بمؤتمرنا الوطني الأخير وضعنا رؤيا للتيّار 2030، وانا عملت برنامجي الانتخابي للولاية الجديدة على اساسها: تيار فاعل – مجتمع قادر – كيان فريد. تحت كل عنوان من الـ 3، وضعت مجموعة لاءات ونعم، وتعمّدت انّو بعضها يحمل طابع تحدّي، بخيارات واضحة، للداخل وللخارج، وبخيارات واضحة، لدرجة انّو البعض تساءل كيف ممكن رفع هيك شعارات داخل التيّار، وما فهم انّها هيدي رسالة لكل واحد بيحاول عن وعي او بينساق من غير انتباه للخروج على خيارات التيّار الحاسمة، بالعناوين الثلاثة
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