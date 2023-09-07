باسيل: بهالشرق يلّي عم يمرق بمخاض كبير، انا على ثقة انّو جايين على ايّام افضل واحلى اذا عرفنا تصرّفنا وتموضعنا، وعملنا المعارك المتاحة يلّي منربحها سياسياً ومنرفض فيها المش مقبول بحقّنا متل رفضنا مرشحهم؛ بس ما منغطس بمعارك غير متاحة ومحكومين بالخسارة فيها، خسارة حالنا وخسارة وطننا… مش بالرفض الدائم وبالنق وبالسلبية منعمرّ وطن. بالفكر، بالايجابية وبطرح المشاريع بيعمر لبنان!
باسيل: بهالشرق يلّي عم يمرق بمخاض كبير، انا على ثقة انّو جايين على ايّام افضل واحلى اذا عرفنا تصرّفنا وتموضعنا، وعملنا المعارك المتاحة يلّي منربحها سياسياً ومنرفض فيها المش مقبول بحقّنا متل رفضنا مرشحهم؛ بس ما منغطس بمعارك غير متاحة ومحكومين بالخسارة فيها، خسارة حالنا وخسارة وطننا… مش بالرفض الدائم وبالنق وبالسلبية منعمرّ وطن. بالفكر، بالايجابية وبطرح المشاريع بيعمر لبنان!
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