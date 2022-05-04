باسيل: بيعزّ علينا كتير مشهد المرفأ المدمّر وواجهة بيروت الحزينة، بس بيروت رح تولد من جديد، من الدمار، من الرماد، من الركام …هيدا قدرها عبر التاريخ. بيروت أقوى من المصيبة ومستقبلها مُلك أبنائها… ومش لازم يكون ملك الشائعة والكذبة
باسيل: بيعزّ علينا كتير مشهد المرفأ المدمّر وواجهة بيروت الحزينة، بس بيروت رح تولد من جديد، من الدمار، من الرماد، من الركام …هيدا قدرها عبر التاريخ. بيروت أقوى من المصيبة ومستقبلها مُلك أبنائها… ومش لازم يكون ملك الشائعة والكذبة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا