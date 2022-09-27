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باسيل: تأليف الحكومة امر لا بد منه لتكون كاملة الصلاحيات ونأمل ان تكون الجهود اللازمة من المعنيين
الثلاثاء 27 أيلول 2022

باسيل: تأليف الحكومة امر لا بد منه لتكون كاملة الصلاحيات ونأمل ان تكون الجهود اللازمة من المعنيين

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