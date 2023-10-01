باسيل: تخيّلوا معي بعلبك الهرمل كوحدة لامركزية عم تنفّذ مشاريع كهرباء ومياه وزراعة وسياحة بقدراتها الذاتية من دون الحاجة لمجلس وزراء ومجلس نواب؛ بيكفي مجلس قضاء لامركزي منتخب من اهلها، يقرّر وينفّذ مشاريع محليّة وصندوق ائتماني ينفّذ مشاريع متل مطار رياق وسد العاصي وطنية لحتّى تزيد فيها المداخيل وفرص العمل عشرات المرّات
باسيل: تخيّلوا معي بعلبك الهرمل كوحدة لامركزية عم تنفّذ مشاريع كهرباء ومياه وزراعة وسياحة بقدراتها الذاتية من دون الحاجة لمجلس وزراء ومجلس نواب؛ بيكفي مجلس قضاء لامركزي منتخب من اهلها، يقرّر وينفّذ مشاريع محليّة وصندوق ائتماني ينفّذ مشاريع متل مطار رياق وسد العاصي وطنية لحتّى تزيد فيها المداخيل وفرص العمل عشرات المرّات
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