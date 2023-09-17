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باسيل: تعوا نختبر اللامركزية الانمائية، يلّي منّها انسلاخ ولا انفصال، بل هي انماء وعدالة تنمويّة؛ هي جزء من الحل، صحيح، وليست كل الحل. الحل المتكامل بيعني دولة  مركزية قوية بنظام لامركزي اداري ومالي. اللامركزية بتثبّت الناس بارضهم وبتفعّل قدراتهم وبتحفّز عقولهم وطاقاتهم، وبفعل الشفافية، بتمنحهم القدرة على محاسبة مين بيتولى مسؤولية الادارة
الأحد 17 أيلول 2023

باسيل: تعوا نختبر اللامركزية الانمائية، يلّي منّها انسلاخ ولا انفصال، بل هي انماء وعدالة تنمويّة؛ هي جزء من الحل، صحيح، وليست كل الحل. الحل المتكامل بيعني دولة  مركزية قوية بنظام لامركزي اداري ومالي. اللامركزية بتثبّت الناس بارضهم وبتفعّل قدراتهم وبتحفّز عقولهم وطاقاتهم، وبفعل الشفافية، بتمنحهم القدرة على محاسبة مين بيتولى مسؤولية الادارة

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