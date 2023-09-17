باسيل: تعوا نعيد تكوين السلطة على ركائز الشراكة مش المحاصصة، ونفكّر بحكومة اصلاح بتملك برنامج وخطّة عمل واضحة للانقاذ المالي والاقتصادي. تعوا نلتزم جميعاً علانيةً، وعلى رأسنا دولة رئيس المجلس النيابي، بأن يعقد المجلس بنهاية الحوار المحدود زماناً، جلسات انتخاب مفتوحة نكرّس فيها امّا اتفاقنا على الاسم، اذا حصل، أو نلتزم بالتنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشّحين ونقبل النتيجة حسب نصّ الدستور، وما نخالف الدستور من البداية، لأنّه شو قيمة الوعود بالحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني والطائف، وشو قيمة الوعود ببناء دولة القانون اذا بلّشنا العهد بمخالفة الدستور بجلسة انتخاب سيّد العهد يلّي بيبلّش عهده بقسم يمين على عدم مخالفة الدستور
باسيل: تعوا نعيد تكوين السلطة على ركائز الشراكة مش المحاصصة، ونفكّر بحكومة اصلاح بتملك برنامج وخطّة عمل واضحة للانقاذ المالي والاقتصادي. تعوا نلتزم جميعاً علانيةً، وعلى رأسنا دولة رئيس المجلس النيابي، بأن يعقد المجلس بنهاية الحوار المحدود زماناً، جلسات انتخاب مفتوحة نكرّس فيها امّا اتفاقنا على الاسم، اذا حصل، أو نلتزم بالتنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشّحين ونقبل النتيجة حسب نصّ الدستور، وما نخالف الدستور من البداية، لأنّه شو قيمة الوعود بالحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني والطائف، وشو قيمة الوعود ببناء دولة القانون اذا بلّشنا العهد بمخالفة الدستور بجلسة انتخاب سيّد العهد يلّي بيبلّش عهده بقسم يمين على عدم مخالفة الدستور
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