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باسيل: تم استغلال حادثة المطران الحاج سياسياً لكن بكركي أعلى من ثقافة الاستغلال ومن الأذى
السبت 13 آب 2022

باسيل: تم استغلال حادثة المطران الحاج سياسياً لكن بكركي أعلى من ثقافة الاستغلال ومن الأذى

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