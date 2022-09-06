باسيل: ثرواتنا كثيرة وما منتخلى عنها، ولنحافظ عليها القصة بدّها وطنية وشجاعة وقوّة، ومعادلات قوّة مهما كلّفت لأنها بتحفظنا بوجه اسرائيل واي معتدي علينا. قبل انتخابات اسرائيل او بعدها، قبل نهاية العهد او بعده، صبرنا طويل وارادتنا ما بتتزحزح
باسيل: ثرواتنا كثيرة وما منتخلى عنها، ولنحافظ عليها القصة بدّها وطنية وشجاعة وقوّة، ومعادلات قوّة مهما كلّفت لأنها بتحفظنا بوجه اسرائيل واي معتدي علينا. قبل انتخابات اسرائيل او بعدها، قبل نهاية العهد او بعده، صبرنا طويل وارادتنا ما بتتزحزح
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