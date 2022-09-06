موقع البرامج
نشرات الأخبار
باسيل: ثرواتنا كثيرة وما منتخلى عنها، ولنحافظ عليها القصة بدّها وطنية وشجاعة وقوّة، ومعادلات قوّة مهما كلّفت لأنها بتحفظنا بوجه اسرائيل واي معتدي علينا. قبل انتخابات اسرائيل او بعدها، قبل نهاية العهد او بعده، صبرنا طويل وارادتنا ما بتتزحزح
الثلاثاء 06 أيلول 2022

باسيل: ثرواتنا كثيرة وما منتخلى عنها، ولنحافظ عليها القصة بدّها وطنية وشجاعة وقوّة، ومعادلات قوّة مهما كلّفت لأنها بتحفظنا بوجه اسرائيل واي معتدي علينا. قبل انتخابات اسرائيل او بعدها، قبل نهاية العهد او بعده، صبرنا طويل وارادتنا ما بتتزحزح

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com