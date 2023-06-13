باسيل: جلسة بكرا مش نهاية العلاقات والتفاهمات بل هي بداية مسار للحل. ومش من مصلحة حدا تطيير الجلسة قبل انعقادها، او افتعال مشكلة ببدايتها كفتح النقاش على مواضيع كثيرة اشكالية مثل ميثاقية الجلسة، او التلاعب لا سمح الله بالأوراق والأصوات. خلّوا النتيجة الفعلية تظهر لنبني عليها مستقبلاً حل بالحوار مش بالفرض، وخلّوا اللعبة تتم بروح ديمقراطية لبنانية، ومهما اختلفنا رح نرجع نتفاهم ونبني المستقبل والوطن سوا
باسيل: جلسة بكرا مش نهاية العلاقات والتفاهمات بل هي بداية مسار للحل. ومش من مصلحة حدا تطيير الجلسة قبل انعقادها، او افتعال مشكلة ببدايتها كفتح النقاش على مواضيع كثيرة اشكالية مثل ميثاقية الجلسة، او التلاعب لا سمح الله بالأوراق والأصوات. خلّوا النتيجة الفعلية تظهر لنبني عليها مستقبلاً حل بالحوار مش بالفرض، وخلّوا اللعبة تتم بروح ديمقراطية لبنانية، ومهما اختلفنا رح نرجع نتفاهم ونبني المستقبل والوطن سوا
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