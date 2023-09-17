باسيل: جنرال، كل مرّة بوقف قدّامك، بشعر بهيبة الأمانة يلّي سلّمتني ياها بالـ 2015، وفخر اقول اني حملتها من بعدك… ثقتك فيي من وقت عملت وزير بالـ 2008، شالت النوم من عيوني والوقت من قدّام حياتي، وخلّت تلبية الواجب مغروسة بعقلي وشرف الخدمة مزروع بروحي. انت ربيت على شرف وتضحية ووفاء ونحنا ربينا معك على كرامة وسيادة وشراكة. نحنا منشوف الكرامة الوطنية من خلالك، وانت فيك تشوف استمرارية القضية من خلالنا. نحنا منشوف لبنان القوي من خلالك، وانت فيك تشوف التيار القوي من خلالنا. انت المدرسة الوطنية ونحنا جيلك… جيل عون، انت حمّلتنا الرسالة والرسالة معنا بتوصل… بلّشنا معك حرية، سيادة، استقلال، وكمّلنا كرامة وشراكة واستقلالية… معك مكملين، وبفكرك مكمّلين… نحنا شعب ما بييأس ووطن ما بينتهي… نحنا القضية يلّي ما بتموت، نحنا التيّار يلّي ما بيركع، نحنا لبنان يلّي ما بيخلص
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