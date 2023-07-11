باسيل: حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية… استلام النائب الاول سليم قانونيا لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات… ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء
باسيل: حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية… استلام النائب الاول سليم قانونيا لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات… ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء
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