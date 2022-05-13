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باسيل: حكيتكم كفاية، بعد بتسمعوني الليلة على LBC الساعة 8:30 للسياسة العامّة، وبتسمعوني الليلة على OTV الساعة 10 للسياسة الانتخابية وآخر التعليمات. ومندخل بعدها بالصمت الاعلامي، بس ما منصمت ابداً بالانتخابات ومنرفع صوتنا بوجه كل غلط
الجمعة 13 أيار 2022

باسيل: حكيتكم كفاية، بعد بتسمعوني الليلة على LBC الساعة 8:30 للسياسة العامّة، وبتسمعوني الليلة على OTV الساعة 10 للسياسة الانتخابية وآخر التعليمات. ومندخل بعدها بالصمت الاعلامي، بس ما منصمت ابداً بالانتخابات ومنرفع صوتنا بوجه كل غلط

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