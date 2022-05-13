باسيل: حكيتكم كفاية، بعد بتسمعوني الليلة على LBC الساعة 8:30 للسياسة العامّة، وبتسمعوني الليلة على OTV الساعة 10 للسياسة الانتخابية وآخر التعليمات. ومندخل بعدها بالصمت الاعلامي، بس ما منصمت ابداً بالانتخابات ومنرفع صوتنا بوجه كل غلط
باسيل: حكيتكم كفاية، بعد بتسمعوني الليلة على LBC الساعة 8:30 للسياسة العامّة، وبتسمعوني الليلة على OTV الساعة 10 للسياسة الانتخابية وآخر التعليمات. ومندخل بعدها بالصمت الاعلامي، بس ما منصمت ابداً بالانتخابات ومنرفع صوتنا بوجه كل غلط
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