باسيل: حملت إلى من تشاورت معهم مجموعة أفكار، وليس مبادرة، رأيت من الضروري أن يجري حولها تفاهم وطني لأنّها تساهم بمساعدتنا على مواجهة الحرب الكبيرة الجارية، وتأمّن حماية لبنان ووحدته؛ واذ لمست ان هناك تفاهما عليها بنسبة عالية جداً، أقلّه من الجهات السبعة التي التقيتها وعلى أمل توسيع التفاهم ليشمل الأطراف التي لم نلتق بها بعد
باسيل: حملت إلى من تشاورت معهم مجموعة أفكار، وليس مبادرة، رأيت من الضروري أن يجري حولها تفاهم وطني لأنّها تساهم بمساعدتنا على مواجهة الحرب الكبيرة الجارية، وتأمّن حماية لبنان ووحدته؛ واذ لمست ان هناك تفاهما عليها بنسبة عالية جداً، أقلّه من الجهات السبعة التي التقيتها وعلى أمل توسيع التفاهم ليشمل الأطراف التي لم نلتق بها بعد
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