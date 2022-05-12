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باسيل: خبّرونا، شو عملتوا ومع مين كنتو وقت يلّي كان الإرهاب عم بيهدّد لبنان واحتل شرق بلادنا؟ خبّرونا بمكتب اي ضابط مخابرات كنتوا تجتمعوا لتعملوا نواب! في واحد لبناني بعدو طيّب وبيحكي وبيخبّر، وفي واحد سوري توفّاه ربّنا بس اخباره شايعة ومصيوتة!
الخميس 12 أيار 2022

باسيل: خبّرونا، شو عملتوا ومع مين كنتو وقت يلّي كان الإرهاب عم بيهدّد لبنان واحتل شرق بلادنا؟ خبّرونا بمكتب اي ضابط مخابرات كنتوا تجتمعوا لتعملوا نواب! في واحد لبناني بعدو طيّب وبيحكي وبيخبّر، وفي واحد سوري توفّاه ربّنا بس اخباره شايعة ومصيوتة!

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