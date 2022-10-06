باسيل خلال المؤتمر الصحافي حول “الاولويات الرئاسية: في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه
باسيل خلال المؤتمر الصحافي حول “الاولويات الرئاسية: في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا