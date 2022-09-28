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باسيل خلال مؤتمر صحافي حول الادعاء على النائب شربل مارون: هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟ ان الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية
الأربعاء 28 أيلول 2022
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