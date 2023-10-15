باسيل: دعمُنا لفلسطين لا يمنعُنا من ان نُعلي الكرامة الانسانية على ايّ امرٍ آخر، فكرامة الانسان اغلى ما عنده. لذلك، لا نقبل للشعب الفلسطيني ان يُمارسَ ايَّ مهانةٍ مورِست عليه وعرفَ مرارتَها. الاّ ان منطقَ القوّة عندما يفرِضُ نفسَه، يدفع بمن يُمارَسُ عليه ان يمارسَه بدورهِ؛ لذلك دَعونا دوماً الى وقفِ استخدام القوة واستبدالِها بمنطق الحقوق. وها هي القوّة تستعمل الآن ضدّ اسرائيل، ولن تستطيع آلتها العسكرية وقفها. ومخطئٌ جداً من يعتقد ان الظلم والبطش والقوّة العسكرية المفرِطة والقنبلة النووية المحظّرة دوليا، تؤمّن له الطمأنينة، والأمن والأمان. وحدها الحقوق توقف استخدام القوّة. ومخطئٌ جداً من يقيم حكومة من المتطرّفين ليحتمي بها من ملاحقته بالفساد، فيجدَ نفسهُ مجرِم حرب مطارداً من لعنة التاريخ
باسيل: دعمُنا لفلسطين لا يمنعُنا من ان نُعلي الكرامة الانسانية على ايّ امرٍ آخر، فكرامة الانسان اغلى ما عنده. لذلك، لا نقبل للشعب الفلسطيني ان يُمارسَ ايَّ مهانةٍ مورِست عليه وعرفَ مرارتَها. الاّ ان منطقَ القوّة عندما يفرِضُ نفسَه، يدفع بمن يُمارَسُ عليه ان يمارسَه بدورهِ؛ لذلك دَعونا دوماً الى وقفِ استخدام القوة واستبدالِها بمنطق الحقوق. وها هي القوّة تستعمل الآن ضدّ اسرائيل، ولن تستطيع آلتها العسكرية وقفها. ومخطئٌ جداً من يعتقد ان الظلم والبطش والقوّة العسكرية المفرِطة والقنبلة النووية المحظّرة دوليا، تؤمّن له الطمأنينة، والأمن والأمان. وحدها الحقوق توقف استخدام القوّة. ومخطئٌ جداً من يقيم حكومة من المتطرّفين ليحتمي بها من ملاحقته بالفساد، فيجدَ نفسهُ مجرِم حرب مطارداً من لعنة التاريخ
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