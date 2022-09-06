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باسيل: رئيس الحكومة هو اعلن انّو كل يوم فيه خسارة 25 مليون دولار، طيب ليش اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟ هو كشف عن نيته سابقاً لبعض الوزراء، ومبارح اعلنها صراحةً بأن يتولّى صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال الفراغ
الثلاثاء 06 أيلول 2022

باسيل: رئيس الحكومة هو اعلن انّو كل يوم فيه خسارة 25 مليون دولار، طيب ليش اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟ هو كشف عن نيته سابقاً لبعض الوزراء، ومبارح اعلنها صراحةً بأن يتولّى صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال الفراغ

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