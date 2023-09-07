باسيل: سدّ المسيلحة في سبب واحد ليش ما خلص، وجواب واحد للسائل: السدّ وقف بسبب 17 تشرين لأن المتعهد ما بيشتغل على الليرة، وخبريّة المياه عم تفضى طبيعية وعادية ومحسوبة بكل سدّ مشابه وما فيها شي غريب… اذا في مصاري بتتعالج، واذا في مصاري بتنعمل محطّة التكرير والضخ والخزّانات – المشروع ببساطة ما خلص، واذا ما في مصاري بيبقى واقف! سدّ بلعة نفس الشي، واقف بسبب 17 تشرين والتمويل، مع زيادة نكد… نفس الشي طريق القديسين، وطريق تنورين التحتا – تنورين الفوقا، وطريق تنورين الفوقا – اللقلوق، ومحطّة الصرف الصحي ببساتين العصي. حتى هالمشاريع مع سد بلعا كان مفروض يخلصوا قبل 17 تشرين لو ما النكد السياسي… تأخروا لأن الرفضيين اذا بتذكروا قطعوا الطرقات شهور واستعانوا بصور العدرا ومار شربل ليوقّفوا الأشغال… بس الله يسامح يلّي سكتوا وتفرّجوا عليهم بوقتها
باسيل: سدّ المسيلحة في سبب واحد ليش ما خلص، وجواب واحد للسائل: السدّ وقف بسبب 17 تشرين لأن المتعهد ما بيشتغل على الليرة، وخبريّة المياه عم تفضى طبيعية وعادية ومحسوبة بكل سدّ مشابه وما فيها شي غريب… اذا في مصاري بتتعالج، واذا في مصاري بتنعمل محطّة التكرير والضخ والخزّانات – المشروع ببساطة ما خلص، واذا ما في مصاري بيبقى واقف! سدّ بلعة نفس الشي، واقف بسبب 17 تشرين والتمويل، مع زيادة نكد… نفس الشي طريق القديسين، وطريق تنورين التحتا – تنورين الفوقا، وطريق تنورين الفوقا – اللقلوق، ومحطّة الصرف الصحي ببساتين العصي. حتى هالمشاريع مع سد بلعا كان مفروض يخلصوا قبل 17 تشرين لو ما النكد السياسي… تأخروا لأن الرفضيين اذا بتذكروا قطعوا الطرقات شهور واستعانوا بصور العدرا ومار شربل ليوقّفوا الأشغال… بس الله يسامح يلّي سكتوا وتفرّجوا عليهم بوقتها
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