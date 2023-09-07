باسيل: سمحوا من اوّل يوم بالـ 2011 لأزمة النزوح انها تصير وتتفاقم، وسكتوا وتواطأوا بأوّل موجة واعتبروا النازحين رافد عسكري وانتخابي وديمغرافي لهم بمواجهة النظام بسوريا وحزب الله بلبنان. هيدي الحقيقة. حاولنا ننسى طلعاتهم على عرسال ومواقفهم انو النازحين ما بيرجعوا على سوريا ولو على جثتهم، وحاولنا ننسى اعمالهم بمنع احصاء النازحين وتسجيل الولادات ومنع خطط عودة النازحين؛ ولكن ذكّرونا بحالهم مبارحة بالموجة الثانية، يلّي هي اقتصادية وبس… ما فتحوا تمّهم لمّا طالبنا من اسبوع بتسكير الحدود برّاً! عاملين العكس! فاتحينها برّاً بالدخول، ومسكّرينها بحراً بالخروج
باسيل: سمحوا من اوّل يوم بالـ 2011 لأزمة النزوح انها تصير وتتفاقم، وسكتوا وتواطأوا بأوّل موجة واعتبروا النازحين رافد عسكري وانتخابي وديمغرافي لهم بمواجهة النظام بسوريا وحزب الله بلبنان. هيدي الحقيقة. حاولنا ننسى طلعاتهم على عرسال ومواقفهم انو النازحين ما بيرجعوا على سوريا ولو على جثتهم، وحاولنا ننسى اعمالهم بمنع احصاء النازحين وتسجيل الولادات ومنع خطط عودة النازحين؛ ولكن ذكّرونا بحالهم مبارحة بالموجة الثانية، يلّي هي اقتصادية وبس… ما فتحوا تمّهم لمّا طالبنا من اسبوع بتسكير الحدود برّاً! عاملين العكس! فاتحينها برّاً بالدخول، ومسكّرينها بحراً بالخروج
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا