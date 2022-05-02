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باسيل: شربل مارون ناضل لمشاريع المياه والكهرباء بكل ضيع البقاع الغربي وراشيا… حرام تحوّلوه انّو ما بدّو كهرباء لبعض القرى. الكهرباء بهالمنطقة وبلبنان لازم تكون لكل الناس متل بعضها، خاصةً الناس يلّي بتدفع وبتحترم الدولة والجباية وما بتسرق
الإثنين 02 أيار 2022

باسيل: شربل مارون ناضل لمشاريع المياه والكهرباء بكل ضيع البقاع الغربي وراشيا… حرام تحوّلوه انّو ما بدّو كهرباء لبعض القرى. الكهرباء بهالمنطقة وبلبنان لازم تكون لكل الناس متل بعضها، خاصةً الناس يلّي بتدفع وبتحترم الدولة والجباية وما بتسرق

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