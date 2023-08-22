باسيل: صدر تقرير اوّلي كشف حجم ارتكابات كبيرة بمؤسسة هي المصرف المركزي، والمسؤولين عنها اليوم، اي الحاكم بالانابة ونواب الحاكم عليهم واجب كشف الحقائق كاملة من دون ما يطلب منهم القضاء او اي مرجعية ثانية. طالما ثبت وقوع الجريمة، على الحاكمية واجب التحرّك التلقائي والفوري واي تقاعس هو بمثابة تغطية للجريمة بتوازي الاشتراك بارتكابها. كذلك على المراجع القضائية يلّي التقرير بين اياديها ان تباشر فوراً بالاجراءات اللازمة تحت طائلة المساءلة المسلكية او القضائية لسبب التمنع عن احقاق الحق، اذا مش قادرة او خايفة او جاهلة، ما تضيّع وتقسّم وتضب الملف. اي تقصير وتلكّؤ، نحن سنلجأ للقضاء الخارجي او لمؤسسات بالخارج لملاحقة ومعاقبة القضاة المخلّين
باسيل: صدر تقرير اوّلي كشف حجم ارتكابات كبيرة بمؤسسة هي المصرف المركزي، والمسؤولين عنها اليوم، اي الحاكم بالانابة ونواب الحاكم عليهم واجب كشف الحقائق كاملة من دون ما يطلب منهم القضاء او اي مرجعية ثانية. طالما ثبت وقوع الجريمة، على الحاكمية واجب التحرّك التلقائي والفوري واي تقاعس هو بمثابة تغطية للجريمة بتوازي الاشتراك بارتكابها. كذلك على المراجع القضائية يلّي التقرير بين اياديها ان تباشر فوراً بالاجراءات اللازمة تحت طائلة المساءلة المسلكية او القضائية لسبب التمنع عن احقاق الحق، اذا مش قادرة او خايفة او جاهلة، ما تضيّع وتقسّم وتضب الملف. اي تقصير وتلكّؤ، نحن سنلجأ للقضاء الخارجي او لمؤسسات بالخارج لملاحقة ومعاقبة القضاة المخلّين
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