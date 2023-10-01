باسيل: عم نطرح من ضمن الطائف قانون اللامركزية النوسعة، وعم نتحاور بخصوصه مع حزب الله ومستعدّين نتحاور مع الجميع، كمان عم نطرح من ضمن خطّة الانقاذ، قانون الصندوق الائتماني يلّي منافعه ومردوده اهمّ بكتير من ديون صندوق النقد الدولي
باسيل: عم نطرح من ضمن الطائف قانون اللامركزية النوسعة، وعم نتحاور بخصوصه مع حزب الله ومستعدّين نتحاور مع الجميع، كمان عم نطرح من ضمن خطّة الانقاذ، قانون الصندوق الائتماني يلّي منافعه ومردوده اهمّ بكتير من ديون صندوق النقد الدولي
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا