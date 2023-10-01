موقع البرامج
نشرات الأخبار
باسيل: عم نطرح من ضمن الطائف قانون اللامركزية النوسعة، وعم نتحاور بخصوصه مع حزب الله ومستعدّين نتحاور مع الجميع، كمان عم نطرح من ضمن خطّة الانقاذ، قانون الصندوق الائتماني يلّي منافعه ومردوده اهمّ بكتير من ديون صندوق النقد الدولي
الأحد 01 تشرين الأول 2023

باسيل: عم نطرح من ضمن الطائف قانون اللامركزية النوسعة، وعم نتحاور بخصوصه مع حزب الله ومستعدّين نتحاور مع الجميع، كمان عم نطرح من ضمن خطّة الانقاذ، قانون الصندوق الائتماني يلّي منافعه ومردوده اهمّ بكتير من ديون صندوق النقد الدولي

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com