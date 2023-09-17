باسيل: عم نلتقي اليوم بمناسبة الانتقال من ولاية رئاسية بالتيّار لولاية جديدة، عملاً بنظام التيّار للتداول الديمقراطي بالسلطة. هيك بيكون فَتْح باب الترشيح قدّم للجميع الفرصة بالتساوي، بس رغم الدعوات والتشجيع العلني مني ومن غيري، ما حدا استفاد من الفرصة وترشّح. هيدا بيعني تسليم مسبق بالنتيجة المعروفة، وانّو ما حدا عنده استعداد يخوض معركة انتخابية محسومة شعبياً. بهالمعنى بتكون التزكية ديمقراطية بس بنتائج حاسمة، وبتكون “اجمل المعارك هي يلّي بتربحها من دون ما تخوضها”
باسيل: عم نلتقي اليوم بمناسبة الانتقال من ولاية رئاسية بالتيّار لولاية جديدة، عملاً بنظام التيّار للتداول الديمقراطي بالسلطة. هيك بيكون فَتْح باب الترشيح قدّم للجميع الفرصة بالتساوي، بس رغم الدعوات والتشجيع العلني مني ومن غيري، ما حدا استفاد من الفرصة وترشّح. هيدا بيعني تسليم مسبق بالنتيجة المعروفة، وانّو ما حدا عنده استعداد يخوض معركة انتخابية محسومة شعبياً. بهالمعنى بتكون التزكية ديمقراطية بس بنتائج حاسمة، وبتكون “اجمل المعارك هي يلّي بتربحها من دون ما تخوضها”
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا