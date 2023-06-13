باسيل: عنا حساسية على الظلم وما منقبل بالظلم والتجني يلّي عم يتعرّض له المرشح الذي تقاطعنا حوله، ومنريد نوضّح بعض النقاط، اقلّه للرأي العام المرتبط فينا:هو موافق على ورقة الأولويّات الرئاسية، وقطعاً هو ضد سياسات رياض سلامة… صحيح انوّ تعاون مع السنيورة ولكنه تعاون قبل مع جورج القرم، نقيض السنيورة. وهو شخص مستقل، لا ينتمي لتيار سياسي ولا يعمل في السياسة، بل هو تقني… عمل وزيرا من 2005 الى 2008 وحرام تحميله مسؤولية السياسات المالية من الـ 90 لليوم… عمل وزير بفترة تداعيات اغتيال الحريري والمحكمة الدولية وحرب تموز و 7 ايّار وكل الكوارث، وبحكومة مبتورة ما قادرة تعمل شي
باسيل: عنا حساسية على الظلم وما منقبل بالظلم والتجني يلّي عم يتعرّض له المرشح الذي تقاطعنا حوله، ومنريد نوضّح بعض النقاط، اقلّه للرأي العام المرتبط فينا:
هو موافق على ورقة الأولويّات الرئاسية، وقطعاً هو ضد سياسات رياض سلامة… صحيح انوّ تعاون مع السنيورة ولكنه تعاون قبل مع جورج القرم، نقيض السنيورة. وهو شخص مستقل، لا ينتمي لتيار سياسي ولا يعمل في السياسة، بل هو تقني… عمل وزيرا من 2005 الى 2008 وحرام تحميله مسؤولية السياسات المالية من الـ 90 لليوم… عمل وزير بفترة تداعيات اغتيال الحريري والمحكمة الدولية وحرب تموز و 7 ايّار وكل الكوارث، وبحكومة مبتورة ما قادرة تعمل شي
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