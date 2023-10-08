باسيل :عند حصول 17 تشرين الادارة السياسية للمنظومة اصرت على الاستمرار بنفس النهج عبر رفضها لأي عملية اصلاحية، ونحاول منذ سنوات اقرار القوانين الاصلاحية التي تسمح بالانتظام المالي وعودة العجلة الاقتصادية ولم ننجح وبالتالي الحالة المأساوية نتيجة الوضع الاقتصادي السيء تشكل ازمة وجودية تؤدي الى هجرة الشعب
باسيل :عند حصول 17 تشرين الادارة السياسية للمنظومة اصرت على الاستمرار بنفس النهج عبر رفضها لأي عملية اصلاحية، ونحاول منذ سنوات اقرار القوانين الاصلاحية التي تسمح بالانتظام المالي وعودة العجلة الاقتصادية ولم ننجح وبالتالي الحالة المأساوية نتيجة الوضع الاقتصادي السيء تشكل ازمة وجودية تؤدي الى هجرة الشعب
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