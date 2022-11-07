باسيل: فلنعد بالكابيتال كونترول الى صيغته الاساسية التي كان يفترض اننا اتفقنا عليها منذ ثلاث سنوات والتي تتألف من مقطع واحد، فنقره ونضع هذا الفصل وراءنا ثم نربط الباقي بخطة التعافي وغيرها فاعتماد هذه المنهجية وهذا ما سيدل الى جديتنا باقرار القانون
باسيل: فلنعد بالكابيتال كونترول الى صيغته الاساسية التي كان يفترض اننا اتفقنا عليها منذ ثلاث سنوات والتي تتألف من مقطع واحد، فنقره ونضع هذا الفصل وراءنا ثم نربط الباقي بخطة التعافي وغيرها فاعتماد هذه المنهجية وهذا ما سيدل الى جديتنا باقرار القانون
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