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باسيل في اللقاء الانتخابي لبيروت الثانية: نحن في ازمة عمقها هو ان هناك اكثرية لا تريد معالجتها ولاسيما الموضوع المالي بينما نحن من قدم قوانين استعادة الاموال المنهوبة واستعادة الاموال المحولة والكابيتال كونترول وكشف الحسابات والاملاك وانشاء محكمة لمحاكمة المجرمين الماليين ونحن من يتابع التدقيق الجنائي
الثلاثاء 03 أيار 2022

باسيل في اللقاء الانتخابي لبيروت الثانية: نحن في ازمة عمقها هو ان هناك اكثرية لا تريد معالجتها ولاسيما الموضوع المالي بينما نحن من قدم قوانين استعادة الاموال المنهوبة واستعادة الاموال المحولة والكابيتال كونترول وكشف الحسابات والاملاك وانشاء محكمة لمحاكمة المجرمين الماليين ونحن من يتابع التدقيق الجنائي

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