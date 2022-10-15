باسيل في ذكرى 13 تشرين: يا شهداء 13 تشرين، يا شهداء الوطن، لو من شهادتكم، ما كنّا انوجدنا ولا كان بقي وطن، واذا في ناس مش دايرين بالهم، او قرّروا يتجاهلوكم “فطوبى لكم اذا كذبوا، اجركم عظيم في السموات”… ومنيح انّهم كذبوا، لأنهم رجعوا ذكّروا بحقيقتهم
باسيل في ذكرى 13 تشرين: يا شهداء 13 تشرين، يا شهداء الوطن، لو من شهادتكم، ما كنّا انوجدنا ولا كان بقي وطن، واذا في ناس مش دايرين بالهم، او قرّروا يتجاهلوكم “فطوبى لكم اذا كذبوا، اجركم عظيم في السموات”… ومنيح انّهم كذبوا، لأنهم رجعوا ذكّروا بحقيقتهم
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