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باسيل في ذكرى 13 تشرين: يا شهداء 13 تشرين، يا شهداء الوطن، لو من شهادتكم، ما كنّا انوجدنا ولا كان بقي وطن، واذا في ناس مش دايرين بالهم، او قرّروا يتجاهلوكم “فطوبى لكم اذا كذبوا، اجركم عظيم في السموات”… ومنيح انّهم كذبوا، لأنهم رجعوا ذكّروا بحقيقتهم
السبت 15 تشرين الأول 2022

باسيل في ذكرى 13 تشرين: يا شهداء 13 تشرين، يا شهداء الوطن، لو من شهادتكم، ما كنّا انوجدنا ولا كان بقي وطن، واذا في ناس مش دايرين بالهم، او قرّروا يتجاهلوكم “فطوبى لكم اذا كذبوا، اجركم عظيم في السموات”… ومنيح انّهم كذبوا، لأنهم رجعوا ذكّروا بحقيقتهم

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