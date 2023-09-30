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باسيل في زيارة منزل رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام ايلي سكاف بحضور الاهالي والمناصرين
السبت 30 أيلول 2023

باسيل في زيارة منزل رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام ايلي سكاف بحضور الاهالي والمناصرين

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